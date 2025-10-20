Publicația britanică notează că, de la începutul ofensivei majore din mai, Rusia a cucerit doar 0,4% din teritoriul Ucrainei și nu a reușit să atingă obiective semnificative. Totuși, aceste progrese minime au venit cu pierderi uriașe: de la începutul invaziei totale până în ianuarie, armata rusă a pierdut între 640.000 și 877.000 de soldați, dintre care 137.000–228.000 au fost uciși. Până pe 13 octombrie, aceste cifre au crescut cu aproape 60%, ajungând la 984.000–1.438.000 de militari, inclusiv 190.000–480.000 morți.

Frontul rămâne stabil

De la sfârșitul primei contraofensive ucrainene, în octombrie 2022, linia frontului a rămas practic neschimbată. The Economist arată că un atac brusc care să rupă liniile defensive ucrainene este puțin probabil, din cauza imposibilității de a concentra un număr mare de trupe într-un singur punct. Astfel, Rusia ar putea avansa doar încet, trimițând mici grupuri de luptători în „zona morții” pentru a cuceri poziții înainte. „După trei ani de operațiuni ofensiv eșuate, o prăbușire bruscă este mai probabilă pentru economia militară a Rusiei decât pentru liniile defensive ale Ucrainei,” notează publicația.

Declarațiile oficiale ale Moscovei

La finalul lunii august, șeful Statului Major al Rusiei, Valery Gerasimov, a afirmat că armata rusă controlează 99,7% din Luhansk, 79% din Donețk, 74% din Zaporojie și 76% din Herson. În total, trupele ruse ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei. Președintele Vladimir Putin a cerut public retragerea trupelor ucrainene din părțile neocupate ale Donbasului, precum și din regiunile Zaporojie și Herson, pentru a încheia războiul.

Negocierile cu Donald Trump

Ulterior, în timpul discuțiilor cu președintele american Donald Trump, Putin a acceptat să înghețe linia frontului în regiunile Zaporojie și Herson, în schimbul predării totale a Donbasului către Rusia. Conform surselor Washington Post, președintele rus încă solicită întreaga regiune Donbas, dar este dispus să renunțe la părți din Zaporojie și Herson pentru a obține acest obiectiv.

Poziția Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins ideea retragerii trupelor ucrainene din Donbas, numind această concesie „inacceptabilă”. El a adăugat că Ucraina și Rusia se află aproape de un final al conflictului, subliniind: „Acest lucru nu înseamnă că se va încheia cu siguranță, dar Trump a realizat multe în Orientul Mijlociu și, pe acest val, vrea să încheie războiul Rusiei împotriva Ucrainei.”

Propunerile de încetare temporară a ostilităților

În urma discuțiilor cu Zelenski la Washington, Trump a propus oprirea ostilităților de-a lungul liniei frontului și negocierea păcii ulterior. Kremlinul a refuzat însă să înghețe conflictul. „Această problemă a fost ridicată de nenumărate ori, cu nuanțe diferite, în contactele ruso-americane, iar partea rusă a răspuns de fiecare dată — și acest răspuns este bine cunoscut: consistența poziției Rusiei rămâne neschimbată,” a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus.

Perspectivele pe termen lung

Estimările arată că, dacă ritmul actual de avans va continua, Rusia va reuși să controleze complet regiunile din estul Ucrainei abia în 2030, iar cucerirea întregului teritoriu ucrainean rămâne extrem de îndepărtată. Progresul limitat și pierderile uriașe transformă războiul într-un efort prelungit și costisitor, cu consecințe greu de anticipat pentru ambele părți.

