Această informație a fost confirmată de ministrul de Externe, Oana Țoiu, în fața jurnaliștilor. „Nu a fost transmisă până acum o asemenea solicitare sau o confirmare a zborului sau prezenţei în acest context, dar să ne concentrăm pe elementul de bază - bunele practici potrivit cărora Putin cere permisiunea, înainte de intra în spaţiul aerian european”, a explicat ministrul.

Summitul Putin – Trump la Budapesta

Președintele american Donald Trump a confirmat că se va întâlni cu Vladimir Putin în următoarele două săptămâni, la Budapesta. Summitul va fi găzduit de premierul ungar Viktor Orban, cunoscut pentru susținerea dialogului direct cu Moscova. „Ne vom asigura că intră în Ungaria, are negocieri reușite și se întoarce acasă”, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

Telefonul premierului ungar și summitul pentru pace

Premierul Ungariei a discutat telefonic cu ambii lideri, Donald Trump și Vladimir Putin, și a caracterizat întâlnirea ca fiind „o întâlnire pentru pace”. Potrivit declarațiilor sale, un eventual acord între Washington și Moscova ar putea deschide o nouă etapă de stabilitate economică pentru Europa. Kremlinul a confirmat că inițiativa întâlnirii a venit din partea lui Donald Trump și a apreciat „poziția suverană” a Ungariei în raport cu NATO și UE. „Ungaria își menține o poziție specială privind apărarea intereselor sale naționale, fapt care atrage respectul ambilor lideri”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Posibile rute ocolitoare spre Budapesta

Avionul prezidențial rus, Ilyushin Il-96, nu poate traversa majoritatea statelor UE din cauza sancțiunilor impuse Rusiei. Experții în securitate estimează că ruta spre Ungaria va ocoli spațiul aerian european, cel mai probabil prin Turcia și Serbia. Acest ocol va crește distanța totală la aproximativ 5.000 de kilometri și va prelungi durata zborului cu peste trei ore față de ruta directă.

Tensiuni în Europa. Putin merge la Budapesta să se întâlnească cu Trump. Avionul președinntelui rus ar putea intra în spațiul aerian al Românei

Riscuri operaționale în Marea Neagră

Traversarea Mării Negre implică riscuri considerabile, având în vedere prezența militară intensă în zonă. Coordonarea zborului va necesita colaborare strânsă cu autoritățile turce și sârbe, precum și planuri de urgență pentru situații meteorologice sau diplomatice neprevăzute.

Mandatul internațional de arestare

Vizita lui Vladimir Putin se desfășoară în contextul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru deportarea forțată a copiilor ucraineni din teritoriile ocupate. Ungaria, care se află în proces de retragere din CPI, nu intenționează să aplice mandatul în cazul vizitei oficiale a președintelui rus.

Poziția Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este dispus să participe la un eventual summit de pace la Budapesta, dacă întâlnirea include o discuție directă cu Vladimir Putin. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru NBC, imediat după întâlnirea sa cu Donald Trump la Casa Albă.

Întâlnire tensionată între Trump și Zelenski la Casa Albă. Liderul american a urlat la președintele Ucrainei: ”Dacă Putin vrea te va distruge”