Președintele american Donald Trump a transmis că au fost făcute mari progrese în urma convorbirii telefonice avute cu omologul său rus Vladimir Putin și că va avea cu acesta o întâlnire în capitala ungară Budapesta, la o dată neprecizată.

Potrivit lui Trump, de întâlnire se va ocupa secretarul de stat Marco Rubio. Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat președintelui rus Vladimir Putin asigurarea condițiilor pentru desfășurarea noului summit cu președintele american Donald Trump. Oficialul maghiar a adăugat că acest summit va fi despre pace, iar dacă războiul se va opri în urma acestei întâlniri, acest lucru va avea ca efect începerea unei noi etape de dezvoltare economică pentru Ungaria și Europa.

În timp ce Viktor Orban jubilează pentru că summitul va fi găzduit de țara sa, analiștii se preocupă de relația României cu Statele Unite ale Americii. Acest lucru ridică semne de îngrijorare privind legătura dintre cele două țări, mai ales că acestă întâlnire se petrece la graniță.

Totodată, Donald Trump l-a presat pe Zelenski să accepte condițiile teritoriale ale lui Putin, altfel va distruge Ucraina. Potrivit Financial Times, întâlnirea dintre cei doi a fost una tensionată.

Sursele citate de publicație afirmă că întâlnirea de la Washington s-a transformat de mai multe ori într-o discuție cu strigăte, în care Trump a înjurat în mod constant. Echipa ucraineană venise la Casa Albă cu speranța de a obține livrarea de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, însă Trump a refuzat solicitarea.