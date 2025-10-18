După întâlnirea de vineri, de la Casa Albă, dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski apare un scenariu care ar putea zgudui Europa. În aproximativ două săptămâni, Vladimir Putin ar putea zbura la Budapesta pentru o întâlnire directă cu președintele american, însă drumul spre Ungaria nu va fi deloc simplu.

Din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, aeronavele oficiale de la Moscova nu pot survola spațiul aerian al Uniunii Europene, totuși, una dintre rute implică și spațiul aerian al României. Printre variantele analizate se află un traseu care ar trece peste Marea Baltică, Polonia, statele baltice și România.

Traversarea spațiului aerian românesc ar necesita o aprobare specială din partea Bucureștiului, dar și consultări cu Bruxelles-ul și partenerii NATO. O decizie cu greutate, care ar plasa România într-o poziție extrem de delicată: între respectarea sancțiunilor europene și o posibilă solicitare diplomatică venită de la Moscova.

Alte scenarii vorbesc despre o rută ocolitoare, pe la sud, peste Turcia, Bulgaria și Serbia, cu eventual sprijin sau escortă din partea aviației Serbiei sau Turciei.

Deocamdată, UE a comunicat că „nu există restricții” privind deplasarea avionului rusesc către capitala Ungariei. Rămâne de văzut cum va reacționa România dacă spațiul nostru aerian va fi implicat în această deplasare.