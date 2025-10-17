La sosire, Trump i-a făcut un compliment lui Zelenski pentru costumul purtat: „Îmi place. Este foarte elegant”.

Întâlnirea vine după ce Trump a avut iri o convorbire telefonică cu preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul căreia cei doi lideri au discutat despre război. În urma summitului dintre Trump şi Putin din Alaska, SUA au încercat să intensifice presiunea asupra lui Putin, inclusiv printr-o modificare a schimbului de informaţii, care, speră administraţia Trump, va schimba calculele liderului rus cu privire la continuarea războiului.

Donald Trump a declarat, vineri, că există multă „animozitate” între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin. „Aceşti doi lideri nu se plac reciproc, iar noi vrem să facem ca toată lumea să se simtă confortabil. Aşadar, într-un fel sau altul, vom fi implicaţi în trei, dar s-ar putea să fim separaţi”, a spus Trump. "Ei bine, să vedem ce se va întâmpla. Adică, ştiţi ce? Cred că o va face. Cred că preşedintele Putin vrea să pună capăt războiului, altfel nu aş vorbi aşa”, a adăugat el.

Flancaţi de vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio, cei doi preşedinţi au vorbit în faţa presei.

Zelenski a mulţumit gazdelor sale şi l-a felicitat pe Trump pentru acordul de încetare a focului în Gaza.„Cred că putem pune capăt acestui război cu ajutorul dumneavoastră”, a spus Zelenski. El a adăugat că Rusia nu are prea multe succese pe câmpul de luptă.

Răspunzând la o întrebare privind concesii pe care Ucraina este dispusă să le facă pentru a ajunge la pace cu Rusia, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat: „În primul rând, cred că trebuie să ne aşezăm la masă şi să discutăm. În al doilea rând, avem nevoie de un armistiţiu... Aşa cum am spus anterior, suntem dispuşi să discutăm în orice format, bilateral, trilateral, nu contează.”

„NATO este foarte important pentru ucraineni. Desigur, este decizia noastră, decizia aliaţilor, să decidem unde ne aflăm, da, dar cel mai important lucru... pentru oamenii din Ucraina, care sunt supuşi atacurilor zilnice, este să aibă garanţii de securitate foarte puternice”, a adăugat el.

„Armele sunt foarte importante. Aliaţii de partea noastră sunt foarte importanţi. Şi între noi, pentru noi, garanţiile bilaterale de securitate între mine şi preşedintele Trump sunt foarte importante”, a continuat Zelenski.