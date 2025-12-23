”Nu slăbim cu abdomene în proporție de 90%. De ce nu? În primul rând, ca orice alt mușchi, atunci când îl lucrezi apare ori hipertrofia, în sensul de creștere în volum, ori creșterea rezistenței, asociată tot cu o ușoară creștere în volum. Vis-a-vis de arderea țesutului adipos, o parte din caloriile arse de mușchii abdomenului provin din țesutul adipos, dar cea mai mare parte a grăsimii se pierde în bucătărie, prin adoptarea unui stil de viață sănătos și eliminarea exceselor.”

