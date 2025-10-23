Președintele Donald Trump a anunțat un nou pachet de sancțiuni SUA de amploare, vizând direct cele mai mari două companii petroliere rusești: Rosneft și Lukoil. Această mișcare strategică are ca scop intensificarea presiunii economice asupra Kremlinului pentru a-l forța pe Vladimir Putin să negocieze un acord de pace durabil în Ucraina.

De ce sancționează SUA Rosneft și Lukoil?

Potrivit Secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, aceste companii petroliere finanțează direct „mașina de război” a Rusiei, iar noile sancțiuni împotriva petrolului rusesc sunt necesare din cauza „refuzului lui Putin de a pune capăt acestui război lipsit de sens”.

Rosneft și Lukoil exportă zilnic 3,1 milioane de barili de petrol. Rosneft produce aproape jumătate din petrolul rusesc, reprezentând 6% din producția globală. Vizarea acestor giganți lovește în cea mai mare sursă de venit a Moscovei.

Anunțul vine după ce Președintele Trump a criticat lipsa de progres în discuțiile cu Putin. „De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații bune, dar apoi ele nu duc nicăieri,” a declarat Trump, subliniind că a simțit că „era momentul” pentru acțiune.

Contextul negocierilor de pace

Măsura vine în urma unui bombardament rusesc intens care a ucis civili în Ucraina și la o zi după ce o întâlnire planificată între Trump și Putin la Budapesta a fost amânată pe termen nelimitat.

Un obstacol major în negocierile de pace Ucraina este refuzul Rusiei de a înceta luptele de-a lungul liniilor actuale ale frontului – o propunere susținută de Trump.

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și Ministrul de Externe al Regatului Unit au lăudat sancțiunile, Rutte spunând că acestea „pun mai multă presiune” pe Putin.

Presiune transatlantică pe Rusia

Acțiunea SUA se aliniază cu eforturile aliaților europeni:

Anglia a impus sancțiuni similare asupra Rosneft și Lukoil săptămâna trecută, Cancelarul britanic Rachel Reeves afirmând: „Nu există loc pentru petrolul rusesc pe piețele globale.” Uniunea Europeană a aprobat, de asemenea, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia. Președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a transmis că sancțiunile colective sunt un „semnal clar din ambele părți ale Atlanticului că vom menține presiunea colectivă asupra agresorului.”

Trump a lansat un apel și către China, India și Turcia, principalii clienți ai petrolului rusesc, să înceteze achizițiile, amplificând astfel embargoul petrolier global.

Măsurile urmăresc nu doar oprirea finanțării războiului, ci și forțarea unui progres în negocieri, cu speranța că sancțiunile ar putea fi retrase rapid dacă Rusia acceptă o încetare a focului.