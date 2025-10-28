Luni, 28 octombrie, în cadrul ședinței Consiliului Local, revoluționarul Corneliu Vaida (membru al Asociației Altar) a adresat o serie de solicitări ferme administrației locale, vizând protejarea strictă a memoriei Revoluției din Decembrie 1989 și combaterea oricărei forme de propagandă comunistă în orașul martir.

Ceaușescu și OUG 31/2002: Cererea de retragere a produselor

Punctul central al intervenției sale a fost cererea de retragere imediată a tuturor produselor și suvenirurilor care poartă chipul lui Nicolae Ceaușescu de pe piața locală.

Revoluționarul a argumentat că vânzarea de obiecte care glorifică figura fostului dictator reprezintă o încălcare directă a OUG nr. 31/2002, act normativ care interzice promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, așa cum a fost condamnat Ceaușescu în 1989.

„Timișoara, orașul care a plătit cel mai mare preț pentru libertate, nu poate tolera ca un dictator, condamnat pentru crime împotriva umanității, să fie transformat în brand de suvenir. Solicit Consiliului Local să acționeze rapid pentru a aplica legea și a elimina aceste simboluri din spațiul public și comercial,” a declarat Corneliu Vaida.

Obiectul principal al intervenției vizează interzicerea comercializării oricăror produse cu chipul lui Nicolae și Elena Ceaușescu sau a altor articole care ar putea promova glorificarea regimului totalitar.

Protejarea memoriei Revoluției

Corneliu Vaida a subliniat că inițiativa sa are un scop clar: protejarea memoriei Revoluției din 1989 și combaterea propagandei comuniste în Timișoara, orașul considerat „Kilometrul Zero al Libertății”.

„Scopul acestor solicitări nu este sancționarea personală, ci protejarea memoriei Revoluției și combaterea propagandei comuniste în orașul în care a început evenimentul istoric din decembrie 1989,” a declarat Vaida, subliniind miza morală a demersului.

Solicitarea se bazează pe Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 31/2002, care interzice promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni grave, precum genocidul. Atât Nicolae, cât și Elena Ceaușescu au fost condamnați pentru genocid în decembrie 1989.

Prin această cerere, revoluționarul pune presiune pe autoritățile locale să acționeze concret pentru a aplica legea, care transformă glorificarea celor doi dictatori într-o infracțiune, și pentru a opri transformarea figurilor totalitare în simple suveniruri comerciale.

Alte solicitări ale lui Vaida în memoria Revoluției

Pe lângă combaterea propagandei comuniste, Corneliu Vaida, în numele Asociației Altar și al altor asociații de revoluționari, a pus în discuție și alte aspecte critice legate de conservarea memoriei Revoluției.

A fost reînnoită cererea ca administrația locală să asigure conservarea și marcarea corespunzătoare a urmelor de gloanțe și obuze de pe fațadele clădirilor istorice aflate în curs de reabilitare, considerându-le mărturii esențiale ale evenimentelor din 1989.

A fost readus în atenție proiectul, mai vechi de zece ani, de realizare a unui Complex Monumental al Revoluției, un proiect pentru care deja a existat un concurs de soluții câștigat, dar care nu a fost finalizat niciodată.

Luptătorii din 1989 se declară revoltați de tendința de uitare și de comercializare a figurilor totalitare. Aceștia cer ca autoritățile să pună în față urgent respectul pentru adevărul istoric al Revoluției, în detrimentul propagandei mascate sub formă de suveniruri.