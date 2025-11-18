Conform Legii 198/2023, cuantumul minim este de 450 de lei pentru bursa de merit și 300 de lei pentru cea tehnologică. Elevii nu primesc însă aceste sume integral în lunile cu vacanțe.

Pentru septembrie 2025, bursa de merit va fi de aproximativ 348 de lei, iar în octombrie de 352 de lei. Bursa tehnologică va fi de 232 de lei în septembrie și 235 de lei în octombrie. În lunile fără vacanțe, precum noiembrie 2025 și mai 2026, bursele vor fi plătite la valoarea integrală.

Cuantumul minim stabilit pentru anul școlar 2025-2026 este: bursa de merit – 450 lei, bursa socială – 300 lei, bursa tehnologică – 300 lei, iar pentru mamele minore – 700 lei.

Plata burselor se face lunar, pe data de 20, pentru luna precedentă. Dacă această zi cade într-o sărbătoare sau zi nelucrătoare, plata se face în ultima zi lucrătoare anterioară. Fondurile sunt virate de Ministerul Educației către școli prin inspectoratele școlare.

Bursa de merit este acordată elevilor din gimnaziu și liceu, fără cerere, fiind propusă de diriginte. „Se acordă doar elevilor care au avut media 10 la purtare sau calificativul ‘foarte bine’ în anul școlar anterior.” Elevii cu peste 10 absențe nemotivate într-o lună pierd bursa pentru perioada respectivă. Aceasta poate fi cumulată cu bursa socială și cea tehnologică.

Bursele sociale pot fi cumulate cu celelalte tipuri de burse și sunt acordate inclusiv elevilor cu cerințe educaționale speciale. „Este condiționată de prezență – dacă elevul are 10 sau mai multe absențe nemotivate, nu primește bursa pentru luna respectivă.” Elevul trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”. Un elev poate primi o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii prevăzute de lege.