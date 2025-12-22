În legătură cu reputația profesională a lui Marius Voineag, procuror-șef al DNA, raportat la postările de pe Facebook ale lui Cristian Ghinea, fost ministru USR, se arată că: „Ne aflăm în fața unei campanii sistematice, organizate, care implică mai mulți membri marcanți ai unui partid politic, campanie declanșată în urma unei anchete penale privind alți membri ai aceluiași partid, cu declarații și postări cu caracter public făcute ritmic, în scopul menținerii atenției opiniei publice asupra unor pretinse nelegalități, toate aceste demersuri fiind de natură să afecteze grav reputația profesională a unui procuror. ”

În concluzie, Secția a apreciat că declarațiile și mesajele publice ale domnilor Cătălin Drulă și Cristian Ghinea, precum și ansamblul demersurilor membrilor USR cu referire la persoana domnului procuror Marius Voineag i-au afectat grav reputația profesională.

(...) Prin aceste postări nu sunt imputate fapte obiective, neavând bază factuală suficientă, fiind prezentate simple speculații cu unicul scop de a-l discredita pe procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție prin asocierea imaginii cu oameni politici care au fost cercetați în cauze penale sau cu oameni cu legături cu lumea interlopă, fără a fi oferit minime elemente doveditoare sau justificative.

Nu corespund realității nici alegațiile privind faptul că procurorul șef al DNA s-ar fi folosit de prerogativele funcției sale pentru a înlătura dintr-un anumit dosar doi procurori menționați ca atare. În evidențele Inspecției Judiciare nu au fost identificate sesizări privind aspecte relevante din perspectiva materialului de presă formulate de doamna judecător Moroșanu Raluca sau domnul judecător Beșu Ionel Laurențiu.