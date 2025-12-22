Este vorba de părintele Mihai Cimpoeașu, parohul Bisericii ”Sfinții Arhangheli” din localitatea Perișoru, care, și în acest an, prin programul eparhial „Nimeni singur de Crăciun”, a reușit să aducă atmosfera de sărbătoare în mijlocul a 20 de familii.

Prin generozitatea oamenilor cu suflet mare, care au susținut această inițiativă, beneficiarilor le-au fost oferite daruri constând în produse alimentare, astfel încât să poată întâmpina Praznicul Nașterii Domnului într-o atmosferă festivă.

”Programul eparhial „Nimeni singur de Crăciun”

În cadrul programului eparhial „Nimeni singur de Crăciun”, 20 de familii aflate în dificultate au fost sprijinite prin generozitatea oamenilor cu suflet mare.

Cu ajutorul donațiilor primite, am reușit să împărțim daruri atât familiilor nevoiașe, cât și câtorva copilași, aducând bucurie și speranță în pragul Sfântului Praznic al Nașterii Domnului.

Darurile au conținut produse alimentare necesare pentru masa de Crăciun, astfel încât beneficiarii să poată întâmpina sărbătoarea cu mai multă liniște”, se arată într-o postare pe Facebook.

În completarea acestei acțiuni, astăzi, preotul Mihai Cimpoeasu a mers la colindat, din casă în casă, alături de un grup de copii, de care se ocupă alături de soția sa, Diana Cimpoeașu, pentru a vesti Nașterea Domnului.