Diferențele interne sunt însă considerabile: în Regiunea Nord-Est, terenurile arabile s-au vândut în medie cu 7.539 de euro hectarul, în timp ce în București-Ilfov prețul a trecut de 12.000 de euro. Chiar și așa, România rămâne mult sub nivelul unor state din Uniunea Europeană, unde un hectar poate depăși 200.000 de euro.

INS subliniază că prețurile reflectă o serie de factori naționali, regionali și locali, de la legislație și climă până la calitatea solului, accesul la irigații, panta terenului sau capacitatea de drenaj. Toate aceste elemente influențează valoarea finală a unui hectar de teren agricol, iar diferențele dintre regiuni sunt o consecință directă a acestor particularități.

Diferențe mari între regiunile României

Conform metodologiei europene, prețul mediu al unui hectar de teren arabil în România a fost în 2024 de 43.280 lei, echivalentul a 8.656 de euro la un curs de 5 lei pentru un euro. Regiunea Nord-Est a înregistrat cel mai scăzut preț, de 37.693 lei pe hectar, în timp ce București-Ilfov a avut cea mai ridicată valoare, de 62.477 lei pe hectar. Diferențele sunt semnificative și reflectă atât potențialul agricol, cât și presiunea imobiliară din zonele periurbane.

Față de anul precedent, România a consemnat o creștere de aproximativ 4% a prețului mediu pentru terenul arabil. Cea mai mare majorare s-a înregistrat în Sud-Vest Oltenia, unde prețurile au urcat cu 8,3%. Și pășunile permanente au devenit mai scumpe, cu o creștere medie de 3,6% la nivel național, cele mai mari avansuri fiind în Sud-Est și Sud-Muntenia, ambele cu 7,3%.

Uniunea Europeană: o piață extrem de variată, de la câteva mii la peste 200.000 de euro hectarul

La nivelul Uniunii Europene, anul 2024 a evidențiat diferențe uriașe între statele membre. În Letonia, prețul mediu al unui hectar de teren arabil a fost de 4.825 de euro, în timp ce în Malta a depășit 201.000 de euro. România, cu o medie de 8.700 de euro, se situează în zona inferioară a clasamentului, fiind una dintre cele mai accesibile piețe agricole din blocul comunitar.

Și pășunile permanente prezintă variații majore. În Bulgaria, un hectar s-a vândut în medie cu 1.877 de euro, în timp ce în Țările de Jos prețul a ajuns la 77.609 euro. România, cu o medie de 6.257 de euro pe hectar, se află din nou într-o zonă de mijloc spre inferioară, confirmând accesibilitatea relativă a terenurilor agricole comparativ cu alte state europene.

O piață în creștere, dar încă departe de nivelul occidental

Datele arată că România continuă să aibă unele dintre cele mai mici prețuri la terenurile agricole din Uniunea Europeană, în ciuda creșterilor constante din ultimii ani. Diferențele regionale rămân mari, iar presiunea economică, investițiile în agricultură și interesul cumpărătorilor străini vor continua să influențeze evoluția pieței în anii următori.

