„Subfinanțare deliberată a apărării”

Una dintre cele mai criticate măsuri este eliminarea indexării automate a onorariilor din oficiu, în condițiile în care inflația rămâne ridicată.

„Eliminarea indexării automate, în condițiile unei inflații reale și constante, echivalează cu subfinanțarea deliberată a apărării și cu transferarea costului funcționării justiției pe umerii avocaților.”

UNBR atrage atenția și asupra întârzierilor masive la plata onorariilor, care au devenit o regulă, nu o excepție.

„Întârzierile repetate, de luni de zile, la plata onorariilor din oficiu au devenit o realitate curentă. Aceste întârzieri nu sunt simple disfuncționalități administrative; ele arată felul în care statul își tratează cetățenii și drepturile lor fundamentale.”

Organizația avertizează că un stat care nu plătește apărarea din oficiu transmite implicit că dreptul la apărare este „secundar, negociabil și dispensabil”.

Riscuri majore pentru funcționarea instanțelor

Consecințele pot fi dramatice pentru întregul sistem judiciar:

„Efectele acestui demers sunt previzibile și grave: demotivarea masivă a avocaților de a prelua cauze din oficiu; blocaje procedurale, accentuarea dezechilibrului dintre acuzare și apărare, într-un sistem deja fragil; amânări și întârzieri sistemice în instanțe, toate acestea cu impact direct asupra cetățenilor.”

În final, organizația cere retragerea imediată a măsurii:

„UNBR solicită retragerea imediată a acestei propuneri și reafirmă, fără echivoc, că dreptul la apărare nu este negociabil, nu este ajus