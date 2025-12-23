”La iniţiativa Primarului Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, Consiliul Local a aprobat astăzi decontarea sumelor aferente rebranşării la energie electrică şi gaze naturale. Banii provin din fondul de rezervă bugetară”, anunţă Primăria Sector 5, într-un comunicat de presă.

Instituția precizează că decontarea sumelor aferente pentru rebranşarea la reţeaua de energie electrică şi gaze naturale, se va efectua în baza unei cereri însoţite de extrasul de cont al titularului şi documentele justificative privind taxele suportate în vederea efectuării rebranşării.

Preşedintele/administratorul asociaţiei de proprietari va colecta de la fiecare titular documentele menţionate anterior, urmând a fi depuse la Registratura Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti.

Potrivit reprezentanților primăriei, măsura are scopul de a contribui la revenirea cât mai rapidă la condiţii normale de trai.

”În astfel de momente, prioritatea noastră este siguranţa şi sprijinul oamenilor. Nu putem lăsa familiile afectate să suporte singure costurile revenirii la normalitate. Prin acest proiect votat în Consiliul Local, Primăria Sectorului 5 îşi asumă responsabilitatea de a ajuta prin măsuri concrete locuitorii din Rahova, prin decontarea cheltuielilor pentru rebranşarea la curent şi gaze”, a declarat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Vă reamintim că o puternică explozie s-a produs, pe data de 17 octombrie, în Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei persoane şi-au pierdut viaţa şi 15 au fost rănite. Distrigaz Sud Reţele a întrerupt atunci alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici.

Ulterior, compania Distrigaz Sud Reţele a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplineau condiţiile tehnice şi de siguranţă. În cazul unor clienţi alimentarea nu a putut fi reluată întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună aparţinând clienţilor respectivi.