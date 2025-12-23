„În această hărmălaie de intestine deranjate care ghiorțăie, pârâie, cum se întâmplă cu astea, s-a implicat Președintele României și care a hotărât să rezolve el nemulțumirile, plângerile a 12 inși. Hai să fim serioși, cum să spun... dacă s-au dus numai 12 inși nu se întâmpla asta. Din teamă, înseamnă că nu văd de ce mai judecă. Dar, bref...

El a anunțat un referendum, deci tot ceea ce face el acum în legătură cu judecătorii e de neînțeles. Tot ceea ce face el acum în legătură cu judecătorii se înscrie în lungul șir de fapte inexplicabile prin care Nicușor Dan reușește cu brio să compromită imaginea de președinte.

Acum, prin această convocare și toată această... tărăzboi cu justiția, nu face altceva decât compromite și justiția din România. El a reușit și asta și atunci, sigur că toată lumea se întreabă ce e cu omul ăsta, ce probleme are? Eu nu pot să spun decât atât: Nicușor Dan, să-l ierte Dumnezeu că nu știe ce face, să-l ierte Dumnezeu pe Nicușor Dan că nu știe ce face.”, a declarat Cristoiu.