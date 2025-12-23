Florin Călinescu: E obligată puterea să asigure cetățenilor un trai decent.

Moderatoare: Da. Articolul 47. Poate nu știu să-l identifice, să-l caute, să-l citească.

Florin Călinescu: Păi dacă ți se întâmplă chestia asta de 35 de ani să o constatați, atunci eu îmi retrag toate poveștile astea și mă înscriu în USR mâine, pentru că am și șanse să ajung președinte până de 8 martie, la ce măcel e acolo, da?

Este vorba că domnul David nu este total paralel cu realitatea și a văzut că nu se poate. Cum nu se poate în niciun domeniu în România, nici când și din ce în ce mai tare nu se va putea.