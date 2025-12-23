”Dragii mei, Crăciun fericit! Sper ca sărbătorile prilejuite de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos să vă găsească alături de cei dragi, alături de familie.

Noi suntem un popor creștin și lupta noastră, a mișcării suveraniste, conservatoare, naționale, este o luptă a binelui contra răului, a luminii contra întunericului.

Nu facem politică aici, facem istorie și ne luptăm pentru ca binele să învingă răul. Sunteți dezamăgiți și cred că cel mai dezamăgit dintre toți sunt eu și îmi stă, aici, un nod în gât, pentru că am fost umiliți, arestați, reduși la tăcere și pentru anul 2025 înfrânți de către sistem.

Credeți în voi, credeți în puterea acestui neam de a renaște, credeți în Dumnezeu și vom birui lumea”, a transmis George Simion.

