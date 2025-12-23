Tot atunci, Alina Mugiu Pippidi venea cu o altă propunere controversată. Aceasta cerea restricții mai dure pentru românii care refuză să se vaccineze împotriva Covid-19. Într-un editorial, fosta jurnalistă cerea, printre altele, ca persoanele care nu au certificat verde care să conteste că sunt vaccinate să fie date afară de la locul de muncă. Totodată, Pippidi propunea ca nevaccinații să fie izolați - să nu mai poată călători în țară sau în străinătate.



De altfel, măsurile draconice propuse de Pippidi erau susținute public de USR care milita pentru implementarea certificatului verde. La sfârșitul anului 2021, români nu au putut intra în magazine fără acest document, ceea ce a făcut ca mulți dintre ei să facă foamea zile întregi pentru că nu au mai putut să își cumpere alimente.



Proiectele împotriva românilor continuă și în ziua de astăzi. În luna noiembrie 2025, parlamentarii USR Adrian Wiener și Remus Negoi au vrut ca medicii care nu se supun ordinelor să fie aspru sancționați. Astfel, ar fi închisă gura medicilor care au altă părere de frică că vor fi amendați sau vor fi dați afară din sistemul medical. De altfel, în pandemie au existat cadre medicale care s-au opus vaccinării și chiar aveau altă părere despre Covid-19.



Radu Miruță, care a trecut de la ministerul Economiei la ministerul Apărării, avea și el idei răzlețe. Rezistul a inițiat un proiect de lege prin care rețelele sociale ar fi obligate să elimine sau să limiteze postările „cu potențial periculos” sau care „manipulează”, astfel sunt sancționate cu 1 la sută din cifra de afaceri. Totul, după ce valul suveranist a luat amploare, iar politicienii puterii riscă să ajungă în Opoziție la viitoarele alegeri.



Ba mai mult, de frica suveraniștilor, istoricul Iulian Fota a cerut pedepsirea patrioților și trimiterea lor pe front în caz de război.

Oana Bogdan a șocat opinia publică după ce a declarat că românii ar trebui să renunțe la proprietăți în favoarea statului. Rezista a criticat faptul că oamenii dețin mai multe case și apartamente și a dat exemplu țările din Vest, unde oamenii, spune ea, ar locui la grămadă.