Cu ce probleme de sănătate se confruntă Monica Anghel?

Cântăreața a dezvăluit că a suferit un implant de cristalin artificial, o procedură modernă și sigură, recomandată în cazurile de cataractă sau alte afecțiuni care afectează acuitatea vizuală. „Astăzi m-a operat domnul doctor, împreună cu echipa sa fantastică. Ochiul drept este rezolvat, iar săptămâna viitoare voi face aceeași intervenție și la ochiul stâng. Abia aștept să vă văd perfect pe toți. Mă înclin cu recunoștință”, a scris artista într-un mesaj online.

Operația prin implant de cristalin este minim invazivă, nu necesită spitalizare și are o recuperare rapidă. În multe cazuri, pacienții observă o îmbunătățire a vederii chiar din primele ore după intervenție, efectele complete fiind vizibile în câteva zile.

Prin această decizie, Monica Anghel demonstrează încă o dată cât de important este să asculți semnalele corpului și să apelezi la soluții medicale atunci când sănătatea este pusă la încercare.