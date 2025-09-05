Fostul preşedinte american Joe Biden a suferit recent o operaţie pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, a confirmat joi purtătorul său de cuvânt pentru NBC News.

Biroul personal al lui Biden a transmis că acesta se recuperează bine după procedura cunoscută sub numele de operaţie Mohs, care este adesea utilizată pentru tratarea celor mai comune forme de cancer de piele. Procedura îndepărtează straturile de ţesut cutanat canceros până când nu mai rămân celule canceroase.

Nu se ştie exact când a suferit Biden operaţia. Fostul președinte american a fost fotografiat la ieşirea dintr-o biserică din Greenville, Delaware, la sfârşitul lunii trecute, cu o incizie mare şi vizibilă pe cap.

Biden, în vârstă de 82 de ani, a suferit o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea celulelor canceroase ale pielii în timpul mandatului său, în 2023. La vremea respectivă, o leziune canceroasă a pielii i-a fost îndepărtată de pe piept în timpul unui examen medical de rutină. Informația a fost confirmată de medicul personal al lui Biden, dr. Kevin O\"Connor, într-o notă de serviciu la acea vreme.