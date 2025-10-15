Cea mai periculoasă ciupercă din România a fost botezată popular drept "Buretele viperei", iar numele ei științific este Amanita phalloides. Ea face parte din marea familie a ciupercilor Amanita, unde găsim și câteva ciuperci bune pentru consum, cu un gust delicios.

Amanita phalloides este cea mai toxică dintre toate ciupercile otrăvitoare de la noi și te ucide în chinuri care țin câteva zile în șir. Peste 90% dintre cazurile de intoxicație cu ciuperci i se datorează acestui burete pe bună dreptate numit buretele viperei.

În România sunt cunoscute 50 de specii de ciuperci extrem de toxice. Evită să culegi ciuperci pe care nu le cunoști bine și evită să cumperi ciuperci de la culegătorii de ocazie care le vând la marginea drumului. Multe ciuperci bune pot fi contaminate cu spori de la ciuperci otrăvitoare și devin astfel deosebit de periculoase, scrie Libertatea pentru Femei.

Cum recunoști Amanita phalloides

Când mergi la cules de ciuperci, evită în primul rând orice burete sau ciupercă colorată în nuanțe închise precum și pe cele care par cleioase, a căror pălărie pare să fie acoperită cu un mucus. Acest mucus este mai ușor de observat pe vreme umedă și este caracteristic pentru Amanita phalloides.

Dacă vezi o ciupercă ușor verzuie sau albă care pare bună, privește cu atenție să nu aibă acest mucus sau un aspect cleios. În al doilea rând, privește cu atenție dacă are striații de culoare verzuie sau maronie sau plăci solzoase, mai ales spre centrul pălăriei. În mod cert, este o ciupercă toxică, scrie sursa.

Buretele viperei poate avea un picior subțire și lung, cu volvă și cu inel alb. Specialiștii atrag atenția că este un adevărat cameleon. În primele două zile poate avea culoarea verzuie, fiind adesea confundată cu așa numitele pâinişoare (Rusula virescens), iar la maturitate devine complet albă precum ciuperca bună Psalliota campestris.

Amanita phalloides conține o otravă violentă care se dizolvă ușor în apă și nu se distruge prin fierbere. Este numită phallina și otrăvește rapid mâinile, ustensilele cu care o cureți și orice preparat în care ajunge din greșeală. Această otravăm phallina, pur și simplu atacă și distruge globulele roșii, producând necroza tuturor organelor și țesuturilor în decurs de câteva zile.

Victima va muri în chinuri, cu dureri atroce, în urma unui stop cardiorespirator. Biologul Mitrița Bahrim atragea atenția, scriind despre cea mai periculoasă ciupercă din România în anul 1963, că o singură pălărie conține destulă otravă încât să omoare doi – trei oameni.

Vestea cea mai îngrijorătoare este că simptomele otrăvirii apar târziu, de obicei a doua zi, după 10 – 12 ore de la consumul ciupercilor, și nu par foarte grave. La început victima are o stare de somnolență și amorțeală pe care o poate pune pe seama oboselii. Câteva ore mai târziu pot apărea senzații de greață, urmate de crampe puternice și arsuri la stomac. În această fază, deja otrava a atacat multe organe și trebuie intervenit promt, pentru a mai salva victima. De cele mai multe ori, însă, șansele de supraviețuire sunt mici, scrie aceeași sursă.