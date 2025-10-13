Cum știi că ai deficit de vitamina D

Printre primele simptome ale lipsei de vitamina D este oboseala. Chiar și insomnia poate reprezenta faptul că ai un deficit de vitamina D în organism. Un alt simptom poate să fie slăbiciunea musculară și durerile musculare, de oase sau de spate. Dacă nu te expui la soare te poți confrunta cu astfel de simptome, conform Pacientul 2.0.

Conform sursei precizate, persoanele care suferă de artrită sau au dureri cronice, în general, au deficiență de vitamina D.

De asemenea, lipsa vitaminei D are legătură și cu densitatea scăzută a oaselor, iar acest lucru poate duce la fracturi de oase. Un alt simptom al lipsei de vitamina D din organism îl constituie vindecarea mai lentă a leziunilor sau rănilor.

Un rol important al vitaminei D este cel de susținere al sistemului imunitar, astfel că, dacă vă confruntați des cu răceli, gripe sau viroze, este posibil să aveți un deficit al acestei vitamine.

Căderea părului poate să fie un alt indiciu al faptului că vă lipsește vitamina D din organism. Anxietatea poate să apară, de asememea, și ca urmare a lipsei acestei vitamine.

Sfaturile specialiștilor sunt de a vă expune la soare minimum 15 minute zilnic sau consumați alimente bogate în vitamina D, precum peștele gras, avocado, gălbenuș de ou sau ciupercile, dar și sucul de portocale.

Puteți și să apelați la suplimente, însă, acestea să le luați doar la recomandarea medicului, deoarece suplimentele de vitamina D, pe perioada lungi de timp și în doze mari devin toxice pentru organism, conform sursei precizate.