Studiul extinde analiza la participanți din întreaga lume și arată că această legătură genetică este relevantă mai ales pentru tineri. În plus, și grupa B, precum și anumite regiuni genetice precum locusul ABO (locul din genomul uman care determină grupa sanguină a unei persoane), pot influența riscul de AVC, tromboză venoasă sau calcificarea arterelor coronare.

Studii recente: Grupa sanguină și riscul crescut de AVC

Un studiu amplu, publicat în 2022, a scos la iveală o legătură neașteptată între grupa sanguină și riscul de accident vascular cerebral (AVC) în stadiu incipient, arătând că persoanele cu grupa A ar putea avea o probabilitate mai mare de a suferi un AVC înainte de vârsta de 60 de ani.

Probabil ați auzit de grupele sanguine A, B, AB și O — acestea se referă la anumiți markeri chimici, numiți antigeni, prezenți pe suprafața globulelor roșii. Chiar și în cadrul acestor grupe majore există variații subtile, determinate de mutații ale genelor implicate.

Un studiu recent a extins această analiză, reunind date din 48 de studii internaționale și incluzând peste 17.000 de pacienți care au suferit un AVC și aproape 600.000 de persoane sănătoase folosite ca grup de control.

Toți participanții aveau vârste între 18 și 59 de ani, oferind astfel o imagine mai completă asupra legăturii dintre grupa sanguină și riscul de AVC timpuriu.

Grupele sanguine și riscul de AVC: risc crescut vs. risc redus

Comparând datele genetice, oamenii de știință au identificat o legătură clară între gena care determină subgrupul A1 al grupei sanguine A și riscul crescut de accident vascular cerebral cu debut precoce.

Mai exact, persoanele cu această variantă genetică aveau un risc cu 16% mai mare de a suferi un accident vascular cerebral înainte de 60 de ani, comparativ cu ceilalți participanți. În schimb, cei care aveau grupa O1 prezentau un risc mai mic cu 12%.

Noua descoperire din puzzle-ul genetic: grupa sanguină și riscul de AVC

Rezultatele studiului au fost obținute în urma unei analize la nivelul întregului genom, care a scos în evidență două regiuni genetice asociate cu riscul crescut de accident vascular cerebral timpuriu — una dintre ele fiind chiar zona care controlează grupele sanguine.

Dr. Steven Kittner, neurolog vascular la Universitatea din Maryland și autor principal al studiului, spune că mecanismul exact rămâne încă un mister: „Încă nu știm de ce grupa sanguină A ar conferi un risc mai mare. Dar probabil are legătură cu factorii de coagulare, cu trombocitele și cu celulele care căptușesc vasele de sânge, toate implicate în formarea cheagurilor”.

Cât de mare este riscul de accident vascular cerebral în funcție de grupa sanguină

Cercetătorii cred însă că riscul suplimentar pentru persoanele cu grupa A este unul mic și nu justifică teste speciale sau îngrijorare sporită. Această descoperire nu este o alarmă, ci mai degrabă o piesă în plus în înțelegerea felului în care genetica poate influența sănătatea cardiovasculară, scrie Adevarul.ro