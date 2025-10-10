Maternitatea respectivă nu avea personal specializat și nici secție ATI, spun sindicaliștii. Soțul femeii este devastat de durere și spune că femeia a apucat să își țină copilul în brațe înainte să își dea ultima suflare. Acesta acuză medicii de malpraxis.

Tânăra moartă după ce a născut la un spital privat

Mădălina îşi îndeplinise visul de a fi mamă, după ani tratamente de fertilizare in vitro. Era la prima sarcină şi deşi era din Giurgiu, a ales să nască la o clinică privată din Constanţa.

În ziua tragediei, tânăra a ajuns la spital cu dureri puternice. Conform comunicatului oficial al unității medicale, doctorii i-ar fi recomandat internarea, însă ea ar fi refuzat, dar s-a întors în aceeaşi seară, când deja era în travaliu. Pe parcursul nopții a născut, însă au apărut complicații şi starea ei de sănătate s-a agravat rapid.

„A fost administrat urgent direct la Terapie intensiva unde echipa medicala a intervenit cu toate resursele disponibile pentru asigurarea suportului vital.”, a declarat Crina Kibedi, purtător de cuvânt SCJU Constanța.

Soțul femeii este devastat de durere și nu-i vine să creadă s-a întâmplat una ca asta la o clinică privată de top și cere explicații din partea cadrelor medicale.

„Copilul de pe piept i l-au luat și a început să sângereze și cineva o cosea în zona în care sângera. Au așezat-o, au adormit-o și nu au putut să o mai trezească. O strigau: `Mădălina, trezește-te! `Nu s-a mai trezit...s-au panicat și atunci au sunat la ambulanță.”, zice bărbatul.

Între timp, Ministrul Sănătății a anunțat că va trimite corpul de control la clinica privată unde a murit la naștere tânără. Potrivit statisticilor OMS, 27% dintre decesele mamelor după naștere sunt din cauza hemoragiilor.