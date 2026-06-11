O tânără și-a pierdut toți dinții la 25 de ani din cauza malnutriției severe. Povestea care i-a șocat pe medici

Sursă: Realitatea.Net

O tânără din Statele Unite a ajuns să își piardă complet dantura înainte de a împlini 25 de ani, după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate cauzate de malnutriție și multiple deficiențe nutritive. Cazul său a atras atenția publicului și a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Becca, o americancă ce lucrează ca bonă, a descoperit la vârsta de 22 de ani că organismul său suferă de lipsuri severe de nutrienți esențiali. Medicii au diagnosticat-o cu o deficiență critică de fier, la care s-au adăugat carențe importante de vitaminele B12, D și C. Potrivit specialiștilor, aceste probleme au avut un impact devastator asupra sănătății sale orale, ducând la deteriorarea progresivă și ireversibilă a dinților.

În ciuda eforturilor de a-și menține sănătatea dentară, starea danturii s-a agravat constant, iar în cele din urmă medicii au decis că singura soluție era extracția completă a dinților.

Intervenție chirurgicală complexă și un nou început

Pentru a-și recăpăta zâmbetul și funcționalitatea danturii, Becca s-a adresat specialiștilor de la Virginia Commonwealth University School of Dentistry. Acolo, medicii au realizat gratuit o intervenție chirurgicală de aproximativ nouă ore, în cadrul căreia i-au fost extrași toți dinții afectați.

Ulterior, tânăra a investit aproximativ 3.000 de dolari în proteze dentare permanente. Procesul de recuperare nu a fost deloc simplu, deoarece a fost nevoită să învețe din nou să mănânce și să consume lichide în mod normal.

Critici și prejudecăți în mediul online

Deși experiența sa reprezintă o lecție despre efectele grave pe care malnutriția le poate avea asupra organismului, Becca spune că se confruntă frecvent cu comentarii răutăcioase pe rețelele sociale.

Aspectul său fizic a devenit ținta unor atacuri și presupuneri nefondate, multe persoane acuzând-o pe nedrept că și-ar fi pierdut dinții din cauza consumului de droguri. Tânăra susține însă că problemele sale au fost cauzate exclusiv de afecțiunile medicale și de deficiențele nutriționale severe diagnosticate de medici.

Malnutriția poate afecta grav sănătatea dentară

Experții atrag atenția că lipsa unor vitamine și minerale esențiale poate avea consecințe serioase asupra sănătății orale. Deficiențele de fier, vitamina C, vitamina D și vitamina B12 sunt asociate cu slăbirea țesuturilor, probleme gingivale și deteriorarea structurii dentare, în special atunci când acestea persistă pe termen lung și nu sunt tratate la timp.