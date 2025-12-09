"În Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pasager într-un autocar, un bărbat cu cetățenie Republica Moldova, în vârstă de 31 de ani. La controlul de frontieră, colegii noștri au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă cu mențiunea căutat în vederea arestării, acesta fiind cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, pe teritoriul Republicii Moldova", au gtransmis, mați, reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași.



Potrivit sursei citate, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui în vederea luării măsurilor legale ce se impun.