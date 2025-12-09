"În Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pasager într-un autocar, un bărbat cu cetățenie Republica Moldova, în vârstă de 31 de ani. La controlul de frontieră, colegii noștri au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă cu mențiunea căutat în vederea arestării, acesta fiind cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, pe teritoriul Republicii Moldova", au gtransmis, mați, reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași.
Potrivit sursei citate, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui în vederea luării măsurilor legale ce se impun.
Urmărit în Republica Moldova, prins la Vama Albița: acuzații grave pe numele unui bărbat de 31 de ani
Un bărbat în vârstă de 31 de ani, din Republica Moldova, căutat de către autoritățile din țara vecină în vederea arestării pentru infracțiunea de act sexual cu un minor, a fost descoperit în Punctul de Trecere a Frontierei Albița.
"În Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pasager într-un autocar, un bărbat cu cetățenie Republica Moldova, în vârstă de 31 de ani. La controlul de frontieră, colegii noștri au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă cu mențiunea căutat în vederea arestării, acesta fiind cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, pe teritoriul Republicii Moldova", au gtransmis, mați, reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași.