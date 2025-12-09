Conflict degenerat în agresiune

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, bărbatul a sunat la 112 pentru a cere intervenția autorităților, semnalând că situația conflictuală risca să escaladeze. Polițiștii s-au deplasat imediat la domiciliul cuplului.

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că femeia, în vârstă de 55 de ani, și-ar fi agresat fizic soțul în timpul unei discuții în contradictoriu, pe fondul consumului de băuturi alcoolice.

Emiterea ordinului de protecție

Echipa de intervenție a completat formularul de evaluare a riscului, concluzionând că viața și integritatea bărbatului erau puse în pericol. În consecință, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu valabil cinci zile, prin care femeii i s-a interzis să se apropie de victimă.

Atât agresorul, cât și victima au fost informați cu privire la obligațiile impuse prin ordin și la consecințele nerespectării acestuia.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror, dosarul fiind instrumentat sub aspectul comiterii infracțiunii de violență în familie.