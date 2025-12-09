Decizia a fost luată de un complet format din judecătoarele Ioana Bogdan, Lucia Tatiana Rog şi Lavinia Valeria Lefterache, care au stabilit achitarea pentru acuzaţia principală şi încetarea procesului penal pentru cel de-al doilea cap de acuzare, ca urmare a intervenirii prescripţiei.

"În baza art. 396 alin. (5) Cpp raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I, achită pe inculpatul Pîrvulescu Eugen pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000. În baza art. 396 alin. (8) Cpp raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cpp, cu aplicarea art. 154 alin. (1) lit. e) Cpp, dispune încetarea procesului penal faţă de acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, în formă continuată, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Obligă pe inculpatul Pîrvulescu Eugen la plata sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare", se arată în decizia Instanţei supreme.

Hotărârea reprezintă o reabilitare juridică importantă, confirmând că acuzaţia centrală adusă de DNA nu a avut fundament penal. Dosarul, deschis pentru fapte din perioada mai–iunie 2021, a generat un impact major asupra carierei sale politice, culminând cu demisia din PNL, în octombrie 2024, după ridicarea imunităţii parlamentare.

Achitarea de la Instanţa supremă marchează un moment de clarificare definitivă pentru fostul senator, care îşi poate recâştiga acum pe deplin reputaţia publică, după o îndelungată perioadă de incertitudine juridică.