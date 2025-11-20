Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat joi că suspendarea fondurilor europene aferente jalonului pensiilor speciale provine din faptul că, „timp de mai bine de patru ani de zile, România n-a îndeplinit o reformă pe care și-a asumat-o sau nu a adus suficiente dovezi că această reformă rezolvă problema de echitate și sustenabilitate în sistemul de pensii”.

Pîslaru speră că CSM va aviza repede proiectul

În ceea ce privește avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ministrul a subliniat că, în spiritul cooperării loiale între instituții, se așteaptă ca CSM să avizeze proiectul cât mai rapid, iar Guvernul își va face datoria de a „împinge această reformă până la sfârșit”.

Pentru a încerca deblocarea fondurilor, Guvernul va transmite pe 28 noiembrie o scrisoare către Comisia Europeană, detaliind demersurile efectuate. Pîslaru a insistat că Guvernul va aduce toate dovezile necesare pentru a arăta că „guvernul a făcut tot ce a ținut de guvern, că parlamentul a făcut tot ce a ținut de parlament, ca acest jalon să fie îndeplinit”.

Guvernul se pregătește activ pentru deblocarea tuturor celor patru jaloane suspendate

El a estimat că răspunsul Comisiei Europene va sosi în circa două luni de zile, timp în care așteaptă ca legea să fie și promulgată. Sistemul de audit al Comisiei va decide apoi dacă aceste eforturi, care vor duce la îndeplinirea jalonului (chiar dacă tardivă), vor fi sau nu penalizate proporțional sau total.

În încheiere, ministrul a fost explicit: „Aceste lucruri sunt, evident, eforturi care țin de prezentarea cât mai bună a ceea ce România a făcut și nu garantează, ca să fiu foarte explicit, că România va putea recupera cei 231 de milioane de euro”. El a adăugat că Guvernul se pregătește activ pentru deblocarea tuturor celor patru jaloane suspendate, reparând astfel ce nu s-a făcut timp de patru ani, pentru ca PNRR să devină „povestea noastră de succes în Europa”.