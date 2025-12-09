Decizia ministrului vine în contextul suspiciunilor de prețuri umflate, cu diferențe de până la trei ori pentru același model de microbuz (de la 99.000 la 263.000 euro), finanțat prin PNRR.​

„În mod evident am sesizat DLAF (departamentul pentru lupta antifraudă) care este autoritatea națională legată de fraudă pentru partea aceasta de suspiciuni legate de posibile interferențe și ideea de ajustarea ofertelor la bugetul maximam și nu la cel ai bun preț pe care poți să-l oferi.

Și mai sunt încă două autorități pe care le-am sesizat: Consiliul concurenței și avem inclusiv o sesizare către ANAF pentru că sunt și niște întrebări legate de TVA sau de colectare. Această sesizare urmează să o trimit zilele viitoare”, a declarat Dragoș Pîslaru, într-o intervenție la un post tv.

Bolojan, sub lupa lui Kovesi. Scandalul microbuzelor ajunge pe masa Parchetului European

Programul „Microbuze electrice pentru elevi” a implicat 74 de achiziții individuale în 40 de județe, printre care și în Oradea, oraș condus la acea vreme de actualul premier Ilie Bolojan, fără coordonare centrală sau prețuri de referință, ducând la posibile practici anticoncurențiale și prejudicii bugetare.

S-au constatat diferențe uriașe de preț între microbuze similare achiziționate de diferite consilii județene.

Corpul de Control al ministrului a identificat lipsa justificărilor pentru variațiile de preț și livrări în localități neprevăzute inițial. Pîslaru subliniază că fondurile europene trebuie cheltuite eficient, iar descentralizarea a generat „efecte reprobabile”.​