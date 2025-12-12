Bărbatul a fost reținut de polițiști. Atenție urmează imagini și informații care pot afecta în special minorii.

Victima: „Am fost lovită cu piciorul în cap!”

Sunt imaginile halucinante surprinse de camerele de supraveghere din locuința victimei. Calvarul tinerei de 30 de ani a început în momentul în care l-a anunțat pe agresor că vrea să pună punct relației.

„Am fost bătută, împinsă, lovită, strânsă de gât, lovită cu piciorul în cap. M-a afectat emoțional și psihic, nu mai pot să dorm, am coșmaruri noaptea din cauza fricii.

Am fost la poliție, există un dosar, un ordin de restricție, există monitorizare electronică.”, a declarat Larisa Miroiu - victima.

Victima este fiica politicianului Dumitru Miroiu, cunoscut în spațiul public drept candidat al PUSL la președinția Consiliului Județean Gorj, la alegerile de anul trecut.