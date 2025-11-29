După scandalul din plină stradă, parlamentarul a cerut ordin de protecție împotriva Oanei Ungureanu. A susținut că a fost bătută cu ranga însă, instanța i-a respins cererea „ca fiind neîntemeiată”, pe motiv că agresiunea a fost reciprocă.



Oana Ungureanu, femeia împotriva căreia senatoarea Valentina Aldea ceruse un ordin de protecție, a declarat pentru jurnaliști că lucrurile s-au întâmplat așa cum trebuia.



„Judecătorii au tras concluziile corecte. O singură dată m-am văzut cu această femeie, și acum când soțul meu a chemat-o”, a declarat Oana Ungureanu pentru presă.



Scandalul dintre cele două ar fi avut loc într-un complex rezidențial din Capitală după ce Oana Ungureanu, cea care ar fi agresat-o pe senatoare, a mers în vizită la soțul ei. Acolo, a găsit în parcare mașina senatoarei, ar fi zgâriat autoturismul, iar pe aceasta a lovit o peste mână cu o rangă atunci când a văzut-o alături de bărbat.



Valentina Aldea a venit și ea cu o reacție în urma scandalului uriaș.

„Vreau să menționez cât se poate de clar, nu am legătură cu această femeie și nu i-am lezat familia niciodată cu nimic”. a transmis senatoarea. Mai mult, senatoarea a declarat că femeia o urmărește de 2 ani și susține că nu are nicio relație cu soțul acesteia.