Ofițerii de la Poliția Roșiori de Vede au dispus reținerea a trei minore, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie, amenințare, loviri sau alte violențe și lipsire de libertate.

Potrivit oamenilor legii, în ziua de 2 decembrie, o elevă a unui liceu din municipiu ar fi scos din sala de clasă, împotriva voinței sale, o colegă și ar fi dus-o pe o stradă din apropierea unității școlare. Acolo, împreună cu alte minore, ar fi agresat-o și i-ar fi luat telefonul mobil, refuzând să i-l restituie.

În aceeași zi, o parte dintre persoanele implicate, alături de alte două tinere, ar fi agresat-o din nou pe victima și ar fi amenințat-o. În urma incidentului, polițiștii au emis ordine de protecție provizorii împotriva celor implicate.

Potrivit primelor informații, două eleve din clasa a IX-a de la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Roșiori de Vede, cu vârste de 15 și 16 ani, s-ar fi certat din cauza unui băiat, conflictul degenerând în bătaie.