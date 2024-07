Căutătorii de diamante din Panna

Panna, orașul din Madhya Pradesh cunoscut pentru rezervele sale de diamante, a fost locul unde Gound a realizat descoperirea sa spectaculoasă. Închiriind mine de la guvernul local timp de peste 10 ani, Gound spera în fiecare zi să găsească o piatră prețioasă. În orașul Panna, atât persoane fizice, cât și asociații pot închiria mine de mică adâncime, echipate doar cu unelte de bază, pentru a căuta diamante. În 2018, un alt muncitor a descoperit un diamant în valoare de 15 milioane de rupii în aceeași regiune, dar astfel de descoperiri sunt rare.

Gound și familia sa au închiriat mina de lângă Panna în urmă cu aproximativ două luni. Având în vedere că sezonul musonic împiedica munca în agricultură sau construcții, familia a văzut în închirierea minei o oportunitate de a câștiga bani pentru a supraviețui. „Suntem foarte săraci și nu avem altă sursă de venit. Așa că facem asta în speranța de a câștiga ceva bani”, a explicat Gound.

Munca în mină este solicitantă. „Săpăm o groapă, extragem bucăți de pământ și rocă, le spălăm și apoi cernem mii de pietre minuscule pentru a găsi diamante”, povestește el. După o zi obositoare, Gound a descoperit diamantul în timp ce cernea pietrele. „Am văzut ceva care semăna cu o bucată de sticlă și am observat o licărire slabă. Atunci am știut că am găsit un diamant”, a spus el.

Evaluarea și utilizarea veniturilor

Diamantul a fost adus la biroul guvernamental de diamante pentru evaluare. Anupam Singh, oficial al biroului, a declarat că diamantul va fi vândut la următoarea licitație guvernamentală, iar Gound va primi suma corespunzătoare, minus redevențele și taxele guvernamentale.

Cu banii obținuți, Raju Gound intenționează să își plătească datoriile de 500.000 de rupii, să construiască o casă mai bună pentru familia sa și să asigure educația copiilor săi. De asemenea, banii vor fi împărțiți între 19 rude care locuiesc împreună cu el. Deși mulți ar fi tentați să își ia o vacanță, Gound a afirmat că va continua să caute diamante. „Mâine mă duc din nou la mină să caut mai multe diamante”, a spus el.

Această poveste este un exemplu impresionant de cum norocul poate schimba vieți, chiar și în cele mai dificile condiții.