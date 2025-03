„După ce am vorbit cu preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, am convenit că Mexicul nu va fi obligat să plătească tarife vamale pentru nimic din ceea ce intră sub incidenţa Acordului USMCA", a scris Trump pe Truth Social. „Acest acord este valabil până la 2 aprilie”, a precizat şeful Casei Albe.

Anunţul lui Trump vine după ce secretarul său pentru comerţ, Howard Lutnick, a declarat că tarifele atât pentru Canada, cât şi pentru Mexic vor fi „probabil” amânate. Este deja a doua amânare de o lună pe care Trump o decide după ce a anunţat taxele pentru importuri, la începutul lunii februarie. Amânarea s-ar aplica bunurilor care sunt conforme cu acordul comercial negociat de Trump cu Canada şi Mexic în primul său mandat (USCMT). „Depunem eforturi, împreună, la graniţă, atât în ceea ce priveşte oprirea imigranţilor ilegali să intre în Statele Unite, cât şi în ceea ce priveşte oprirea fentanilului”, a declarat Trump pe platforma sa Truth Social.