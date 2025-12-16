Povestea femeii de 48 de ani și a familiei sale

Nașterea a avut loc la Chișinău, prin operație de cezariană, în cadrul Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”. Atât mama, cât și nou-născutul se află într-o stare bună. Fetița, care a primit numele Nelly, a venit pe lume cu o greutate de 3.800 de grame.

Mama, Lilia Balan, este originară din raionul Anenii Noi, însă a ales să nască în capitală. Familia sa numără acum 14 copii – 10 fete și 4 băieți, iar cel mai mare dintre ei are 26 de ani. O parte dintre copii sunt deja adulți, unii la studii, alții întemeindu-și propriile familii, ceea ce o face pe femeie și bunică a cinci nepoți.

Într-un interviu acordat presei, Lilia Balan a mărturisit că fiecare copil este primit cu aceeași emoție, indiferent de ordine. Ea consideră nașterea o binecuvântare și spune că are încredere că familia va putea oferi celei mici tot ce este necesar pentru a crește armonios.

Cei doi soți le acordă iubire tuturor copiilor

Femeia recunoaște că nu și-a propus niciodată să aibă o familie atât de numeroasă, însă spune că momentele în care toți se adună la masă îi aduc cea mai mare bucurie. Despre soțul său, povestește cu zâmbetul pe buze că nu începe seara până nu îi îmbrățișează și sărută pe toți copiii. În zilele în care se adună și nepoții, casa se transformă într-un spațiu plin de viață și zgomot, asemănător unei grădinițe.

Bucuria este împărtășită și de copiii mai mari. Ana, una dintre fiice, spune că întreaga familie s-a rugat pentru ca mama și nou-născutul să fie sănătoși și mărturisește că se simte norocoasă să aibă atât de mulți frați și surori. Ea consideră că viața într-o familie mare este plină de amintiri și experiențe și spune că, la rândul ei, își dorește să aibă o familie numeroasă.