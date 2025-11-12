Mesajul lui Florin Călinescu

„Mi se pare ridicol. N-am chef să vorbesc despre un mincinos, președintele României. A luat o foaie de hârtie și un pix și a semnat că nu se mărește TVA-ul în timpul mandatului lui. Asta se cheamă minciună. E afirmația mea, e un subiect ridicol și absolut neimportant pentru populația României pe care o duce cum o duce. Nivelul de sărăcie în țară, scrie în Constituție...ăștia sunt obligați, pentru că nu ne mai lasă să ne facem singuri bunăstarea cum era până acum...că nu era un stat bine definit, când statul îți lua cu japca niște chestii. Astăzi s-a închis cercul acesta, este statul și cetățenii care sunt niște ugere de muls pentru toate fanteziile lor. Este foarte interesant să ne spună lista cu cei care au dat 60 de milioane într-o campanie în care nu știm ce socoteli s-au făcut. Nu știm ce sponsori a avut și de ce nu l-au accesat în decembrie 2024.

Aici mi se naște întrebarea, deci candidații clasați pe locul 1 și 2, au primit banii înapoi, pe care i-au cheltuit în campanie? Asta ar fi ultima mizerie, și Georgescu și Lasconi să nu-și primească banii făcând un scor foarte bun. Nu știu cine a mai candidat, am și uitat, parcă am trăit în altă epocă.

Acest domn mincinos, pe mine nu mă interesează ce face, ce socoteli face cu milionul ăla. Un subiect absolut neinteresant. Sunt mai interesat dacă ANAF-ul recuperează de la cel mai onest președinți care ne-a dus la pas...Pas cu pas în România educată. Doar că n-a precizat că mergem înapoi.”, a transmis Florin Călinescu în direct la Realitatea PLUS.