"Ce spun oamenii ăștia care de 35 de ani se tot perindă pe la Palatul Victoria și Cotroceni este atât de jalnic. (...) Faptul că se retrag 1.000, 2.000, 7.000 de militari, faptul că s-au făcut investiții la Kogălniceanu, faptul că președintele Americii afirmă răspicat, în cazul Poloniei, că va rămâne alături până la capăt — alături de o țară care își afirmă suveranismul, independența și își poartă coloana vertebrală cu mândrie — toate acestea spun ceva.

Ăsta este rezultatul. Să nu vă mirați dacă același lucru se întâmplă cu noi sau cu Bulgaria, o țară care oferă culoar aerian într-o eventuală vizită a președintelui Rusiei la Budapesta, pentru o întâlnire cu Trump," a afirmat Florin Călinescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.