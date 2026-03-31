Legătura dintre social media și sănătatea mintală

Analiza, realizată de specialiști de la Imperial College London, a urmărit evoluția a peste 2.300 de elevi din 31 de școli din Londra. Studiul s-a desfășurat pe mai mulți ani și a evaluat comportamentul digital, funcțiile cognitive și starea emoțională a participanților.

Elevii au fost analizați în două etape: inițial, la vârsta de 11-12 ani, iar ulterior între 13 și 15 ani. Rezultatele au evidențiat o corelație clară între timpul petrecut pe rețelele sociale și apariția problemelor emoționale.

Copiii care utilizau platformele digitale mai mult de trei ore zilnic prezentau un risc considerabil mai mare de a manifesta simptome de depresie și anxietate, comparativ cu cei care petreceau aproximativ 30 de minute online.

Somnul, factorul-cheie care agravează problemele

Specialiștii subliniază că unul dintre principalele motive pentru această asociere este lipsa somnului. Utilizarea rețelelor sociale până târziu în noapte duce la un program de odihnă dezechilibrat, afectând dezvoltarea emoțională a copiilor.

Coordonatoarea cercetării a explicat că expunerea prelungită la ecrane, mai ales seara, poate reduce calitatea somnului, ceea ce influențează negativ sănătatea psihică pe termen lung. Efectele sunt și mai pronunțate în cazul fetelor, unde legătura cu depresia pare mai puternică.

Măsuri radicale: ce se întâmplă în lume

Îngrijorările legate de impactul rețelelor sociale au determinat unele state să ia măsuri drastice. Australia a devenit prima țară care a impus restricții majore, interzicând accesul minorilor sub 16 ani la platformele sociale.

În urma implementării acestor reguli, milioane de conturi aparținând tinerilor au fost dezactivate sau limitate într-un timp foarte scurt. Cu toate acestea, experții avertizează că o astfel de măsură nu este neapărat soluția universală.

Interdicție sau educație digitală?

Cercetătorii consideră că problema este una complexă și nu poate fi rezolvată doar prin interdicții. În lipsa unor dovezi clare privind eficiența acestor măsuri, specialiștii recomandă o abordare echilibrată.

Printre soluțiile propuse se numără:

introducerea educației digitale în școli

conștientizarea importanței somnului

stabilirea unor limite sănătoase privind timpul petrecut online

Rezultatele studiului au fost publicate în revista BMC Medicine, unde autorii subliniază necesitatea unor cercetări suplimentare. Aceștia atrag atenția că mediul digital evoluează rapid, iar efectele asupra copiilor trebuie monitorizate constant.

Un fenomen în continuă schimbare

Specialiștii avertizează că platformele sociale s-au transformat radical în ultimii ani și vor continua să evolueze. Din acest motiv, este esențial ca părinții, profesorii și autoritățile să rămână informați și să adapteze strategiile de protecție a copiilor.

Utilizarea moderată a rețelelor sociale și un stil de viață echilibrat pot face diferența între un adolescent sănătos și unul vulnerabil în fața problemelor emoționale.