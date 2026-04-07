1. Cum funcționează Creditul Viva?

Spre deosebire de un credit clasic în rate, Creditul Viva funcționează ca o rezervă financiară. După aprobare, primești o limită maximă disponibilă. Nu ești obligat să utilizezi toată suma. Mecanismul este simplu:

retragi doar suma de care ai nevoie;

dobânda se aplică doar la suma utilizată;

după rambursare, suma devine din nou disponibilă.

Această structură este utilă pentru proiecte personale care implică cheltuieli etapizate. De exemplu, dacă renovezi treptat o locuință sau achiți servicii în mai multe etape, poți utiliza fondurile în funcție de necesar, fără să plătești dobândă pentru bani nefolosiți.

2. Proces 100% online, fără birocrație inutilă

Un avantaj important al Creditului Viva este simplitatea procesului. Aplicarea se face online, fără deplasări și fără dosare complexe. În mod obișnuit, sunt necesare:

cartea de identitate;

un cont bancar personal cu card atașat;

confirmarea identității prin procedura digitală.

Verificarea veniturilor se realizează, de regulă, automat. Nu este nevoie de adeverințe sau documente suplimentare în format fizic. După aprobare, transferul fondurilor se face rapid pe card, inclusiv în weekend.

3. Flexibilitate în utilizare și rambursare

Pentru proiectele personale, flexibilitatea este esențială. Linia de credit permite două variante de rambursare:

rambursarea integrală a sumei utilizate;

plata lunară a sumei minime de plată.

Plata minimă include o parte din suma utilizată și dobânda aferentă perioadei. Este important de știut că plata minimă menține contractul activ, dar nu închide datoria. Dacă bugetul permite, rambursarea integrală reduce costurile totale și oprește acumularea dobânzii. Pentru clienții noi, există și avantajul dobânzii 0% în primele 7 zile pentru limite de credit aprobate de până la 5.000 lei, dacă suma este rambursată rapid. Această opțiune poate fi utilă pentru proiecte scurte sau cheltuieli punctuale.

4. Când este potrivit Creditul Viva pentru proiecte personale?

Creditul Viva este potrivit mai ales atunci când:

proiectul presupune cheltuieli etapizate;

ai nevoie de o rezervă de siguranță, nu de o sumă fixă unică;

vrei control asupra sumei utilizate;

nu dorești un angajament rigid pe termen lung.

Pentru investiții majore sau planuri pe termen lung, un credit bancar clasic poate fi mai potrivit. În schimb, pentru proiecte personale de valoare moderată, unde viteza și flexibilitatea contează, o linie de credit oferă un echilibru între acces rapid și gestionare responsabilă.

5. Diferența față de un credit fără garanții clasic

Linia de credit este adesea comparată cu un credit fără garanții acordat în variantă clasică. Diferența principală ține de modul în care sunt puși la dispoziție banii și de flexibilitatea rambursării. Un credit fără garanții tradițional presupune:

acordarea unei sume fixe, stabilite de la început;

un calendar de rambursare clar, cu plăți lunare egale;

dobândă aplicată la întreaga sumă acordată, indiferent de momentul utilizării.

În schimb, Creditul Viva funcționează diferit:

primești acces la o limită maximă aprobată;

retragi doar suma de care ai nevoie, atunci când ai nevoie;

dobânda se aplică exclusiv la suma utilizată;

poți rambursa parțial sau integral, iar suma devine din nou disponibilă.

Această structură oferă mai multă flexibilitate în situațiile în care cheltuielile nu sunt previzibile sau apar în etape diferite, permițând un control mai bun asupra costurilor totale.

6. Eligibilitate și responsabilitate financiară

Pentru a aplica, este necesar să îndeplinești criterii minime, precum vârsta legală și existența unui venit stabil. Sunt acceptate mai multe tipuri de venit, iar analiza eligibilității include verificări automate.

Este important ca utilizarea liniei de credit să fie făcută responsabil. În caz de întârziere, se aplică costurile prevăzute în contract, fără taxe ascunse. Dacă apar dificultăți, contactarea serviciului de relații clienți din timp poate ajuta la identificarea opțiunilor disponibile.

Creditul Viva poate fi o soluție eficientă pentru finanțarea proiectelor personale atunci când ai nevoie de flexibilitate și acces rapid la bani. Funcționează ca o rezervă financiară: folosești doar cât ai nevoie și rambursezi în ritmul potrivit bugetului tău.

Înainte de a aplica, analizează costurile, stabilește suma necesară și verifică dacă rambursarea este sustenabilă. Dacă ai un proiect personal care necesită finanțare rapidă și control asupra utilizării fondurilor, Creditul Viva poate fi o opțiune adaptată nevoilor tale actuale.