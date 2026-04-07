Noua zonă verde va fi realizată în apropierea Parcului Tudor Arghezi, într-o zonă deja aflată în plin proces de dezvoltare urbană. Anunțul a fost făcut chiar de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a explicat semnificația din spatele acestui proiect.

Un parc cu mesaj: legături româno-americane și un moment istoric major

Potrivit edilului, decizia de a amenaja acest parc nu este una întâmplătoare, ci vine în contextul aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite, un moment definitoriu pentru nașterea statului american.

Autoritățile locale își propun astfel să marcheze această aniversare într-un mod aparte, dar și să evidențieze relațiile dintre România și SUA, considerate tot mai importante în ultimii ani.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important și va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”

Întâlniri la nivel înalt pentru consolidarea relațiilor

În paralel cu acest proiect, primarul Sectorului 4 a subliniat că au avut loc discuții importante cu oficiali americani, menite să întărească parteneriatele dintre cele două comunități.

Astfel, Daniel Băluță a precizat că s-a întâlnit recent cu reprezentanți ai Statelor Unite, inclusiv cu ambasadori implicați în dezvoltarea relațiilor internaționale.

„în semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre”

Gata cu mașinile parcate pe trotuar. Primăria Capitalei vine cu măsura care schimbă tot