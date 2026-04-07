Mandatul academicianului Ioan-Aurel Pop, care a condus instituția în ultimii opt ani, s-a încheiat pe 5 aprilie.

Cine este Marius Andruh

Marius Andruh, în vârstă de 72 de ani, a fost vicepreședinte al Academiei Române și este director al Institutului de Chimie Organică și Supramoleculară „C.D. Nenițescu”.

Totodată, este profesor emerit al Universității din București și o personalitate de marcă a școlii româneşti de chimie. El coordonează activitatea de performanță din domeniu, fiind președinte al Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale de Chimie și coordonator al lotului olimpic.

Născut la 15 iulie 1954, în comuna Smeeni, județul Buzău, într-o familie de profesori, Marius Andruh a fost șef de promoție atât la Liceul „B.P. Hasdeu”, cât și la Facultatea de Chimie a Universității din București, absolvită în 1979.

După studii, și-a început cariera la Întreprinderea de Piese Radio şi Semiconductori (IPRS) Băneasa, apoi a lucrat la Institutul de Chimie Fizică din București. Din 1984 face parte din colectivul didactic al Facultății de Chimie, unde a devenit profesor titular în 1996 şi profesor emerit în 2019. A condus catedra de chimie anorganică între 2003 și 2019. În 1988 a obținut titlul de doctor în chimie, sub coordonarea academicianei Maria Brezeanu, iar ulterior a efectuat stagii postdoctorale la Paris şi Göttingen, inclusiv ca bursier al Fundaţiei „Alexander von Humboldt”.

De-a lungul carierei, a colaborat cu universități de prestigiu din Europa și America de Sud, precum Bordeaux, Göttingen, Manchester, Toulouse, Strasbourg, Valencia, dar şi din Canada şi Brazilia.

A doua etapă a procesului electoral de la Academie se va desfășura la finalul lunii aprilie, când vor fi aleși cei patru vicepreședinți și secretarul general al instituției.