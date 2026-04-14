Datele indică faptul că impactul direct asupra costului vieții este principala preocupare, în special în ceea ce privește prețurile la carburanți.

Aproape 80% dintre români spun că sunt afectați de scumpirea carburanților

Potrivit sondajului, 52% dintre respondenți afirmă că sunt foarte afectați de creșterea prețurilor la combustibil, iar alți 26,6% spun că sunt afectați în mare măsură. La polul opus, un procent mai mic declară că resimte doar ușor sau foarte puțin aceste scumpiri, în timp ce 7,7% nu au oferit un răspuns clar.

Întrebați care este cea mai mare îngrijorare legată de războiul din Iran, cei mai mulți români indică efectele economice. Aproximativ 21,1% se tem de declanșarea unei crize energetice, în timp ce 20,6% anticipează creșteri de prețuri și inflație. Abia pe locul următor apare teama că România ar putea fi atrasă în conflict, indicată de 18,3% dintre respondenți.

Românii, îngrijorați de extinderea războiului în Europa

Alte îngrijorări, precum extinderea războiului în Europa, creșterea terorismului sau o posibilă criză umanitară, sunt menționate de procente mai mici. Mulți români nu au o opinie clară despre prezența militară a SUA în România Sondajul arată și o lipsă de poziționare fermă în ceea ce privește decizia României de a permite desfășurarea de echipamente și trupe americane pe teritoriul național.

35,7% dintre respondenți spun că nu au o opinie, în timp ce 32,2% se declară împotrivă, iar 18,7% susțin această decizie. Alți 13,4% nu au știut să răspundă.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.187 de persoane adulte, prin interviuri online. Datele au fost ponderate pentru a reflecta structura populației, în funcție de vârstă, sex, educație, mediu de rezidență și alte criterii relevante. Marja de eroare este de ±2,8%, iar întrebările au fost formulate de Agenția de Rating Politic, fără a fi comandate de un client.