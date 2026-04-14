Românii, puși la zid de scumpirile uriașe. Temerile legate de războiul din Iran, în creștere- sondaj ARP

Scumpiri România.
Majoritatea românilor spun că resimt puternic creșterea prețurilor, iar temerile legate de efectele economice ale războiului din Iran sunt mai mari decât cele privind extinderea conflictului, arată un barometru realizat de Agenția de Rating Politic (ARP) în perioada 1–10 aprilie.

Datele indică faptul că impactul direct asupra costului vieții este principala preocupare, în special în ceea ce privește prețurile la carburanți.

Aproape 80% dintre români spun că sunt afectați de scumpirea carburanților

Potrivit sondajului, 52% dintre respondenți afirmă că sunt foarte afectați de creșterea prețurilor la combustibil, iar alți 26,6% spun că sunt afectați în mare măsură. La polul opus, un procent mai mic declară că resimte doar ușor sau foarte puțin aceste scumpiri, în timp ce 7,7% nu au oferit un răspuns clar.

Întrebați care este cea mai mare îngrijorare legată de războiul din Iran, cei mai mulți români indică efectele economice. Aproximativ 21,1% se tem de declanșarea unei crize energetice, în timp ce 20,6% anticipează creșteri de prețuri și inflație. Abia pe locul următor apare teama că România ar putea fi atrasă în conflict, indicată de 18,3% dintre respondenți.

Românii, îngrijorați de extinderea războiului în Europa

Alte îngrijorări, precum extinderea războiului în Europa, creșterea terorismului sau o posibilă criză umanitară, sunt menționate de procente mai mici. Mulți români nu au o opinie clară despre prezența militară a SUA în România Sondajul arată și o lipsă de poziționare fermă în ceea ce privește decizia României de a permite desfășurarea de echipamente și trupe americane pe teritoriul național.

35,7% dintre respondenți spun că nu au o opinie, în timp ce 32,2% se declară împotrivă, iar 18,7% susțin această decizie. Alți 13,4% nu au știut să răspundă.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.187 de persoane adulte, prin interviuri online. Datele au fost ponderate pentru a reflecta structura populației, în funcție de vârstă, sex, educație, mediu de rezidență și alte criterii relevante. Marja de eroare este de ±2,8%, iar întrebările au fost formulate de Agenția de Rating Politic, fără a fi comandate de un client.