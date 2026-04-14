Un val de concedieri masive se conturează în România pe fondul scumpirilor și al incertitudinilor economice globale.

Cele mai afectate sectoare sunt industria auto și cea chimică, unde companiile încep deja să reducă personalul pentru a face față costurilor ridicate și scăderii comenzilor.

În industria auto, specialiștii vorbesc despre programe de plecări voluntare, o soluție prin care firmele evită concedierile directe, dar care ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă în lunile următoare.

Situația este, de asemenea, critică și în industria chimică. La combinatul Azomureș, sindicaliștii avertizează că peste 2.000 de angajați riscă să fie disponibilizați din cauza prețurilor mari la energie, care fac producția dificil de susținut.

Economiștii spun că fără măsuri de sprijin, companiile vor continua să reducă cheltuielile. Astfel, piața muncii ar putea intra într-o perioadă tensionată, cu efecte sociale importante.