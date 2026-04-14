Datele arată că peste 70% dintre respondenți au această percepție, în timp ce doar puțin peste 21% cred că lucrurile merg într-o direcție bună. Aproximativ 8,3% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Încredere scăzută în sistemul politic: aproape 40% cred că trebuie înlocuit complet

Percepția negativă se reflectă și în modul în care românii văd sistemul politic. Doar puțin peste 3% consideră că acesta funcționează bine și nu are nevoie de schimbări majore. Alți 16,5% spun că sistemul are probleme, dar poate fi corectat. În schimb, aproape 30% cred că sunt necesare schimbări profunde, prin mijloace democratice, iar aproximativ 40% consideră că sistemul este atât de defect încât ar trebui înlocuit complet, indiferent de mijloace.

Întrebați cine este responsabil pentru scandalurile din coaliția de guvernare, cei mai mulți respondenți au indicat că vina este împărțită. 26,9% spun că toate părțile sunt la fel de responsabile, în timp ce 20% indică Partidul Social Democrat, iar 18% îl consideră responsabil pe premierul Ilie Bolojan. Procente mai mici îi indică pe Nicușor Dan, Uniunea Salvați România, Partidul Național Liberal și Uniunea Democrată Maghiară din România.

Viitor incert pentru coaliție: mulți români cred că se va destrăma curând

Percepțiile sunt împărțite și în ceea ce privește stabilitatea actualei coaliții de guvernare. Aproximativ 21% dintre respondenți cred că aceasta va rezista până în 2027, dar un procent similar consideră că se va destrăma în câteva luni. Alți 10% spun că ruptura ar putea veni chiar în câteva săptămâni, iar 16% cred că actuala formulă este deja, practic, desființată.