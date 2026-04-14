Spioni ruși, reținuți în Estonia

Potrivit autorităților, agenții erau implicați în activități de colectare de informații și sabotaj, iar majoritatea erau civili recrutați inclusiv prin rețelele sociale pentru diverse misiuni.

Serviciile de securitate spun că operațiunea a fost monitorizată atent, iar suspecții au fost opriți înainte de a produce probleme Estoniei.

Cazul este considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani în ceea ce privește activitățile de spionaj rusesc în state membre NATO.