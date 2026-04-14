Robert Turcescu: „România a ajuns irelevantă din cauza clasei politice!”

„Cu un Bolojan care nu vorbește nici o limbă străină, nu înțelege nimic în afară de mai pune o taxă și mai bagă mâna în buzunarul românului...n-ai cum să joci nimic la nivel internațional. Cu cine? CuȚoiu la externe. Noi, aici, în România ar trebui să ne concentrăm pe rezolvarea unor probleme.

Una legată de irelevanța în care a căzut acest stat, sub conducerea maimuțoilor ăstora care sunt astăzi la putere.

Și a generațiilor de politicieni de dinaintea lor.

Adică nici cu Ciolacu, cu Ciucă nu mi-ar fi rușine. Cu ghilimelele de rigoare. Au fost niște nenorociri, niște catastrofe din toate punctele de vedere.

Sau cu Iohannis la Cotroceni. Deci avem un șir de ghinioane, cum ne-ar zice domnul Iohannis. Am avut ghinion, mă frate.

Noi, câtă vreme ăsta făcea istorie în Ungaria, Viktor Orban, ai noștri erau pilaf și făceau praf tot ce s-a întâmplat în România. Începând cu al doilea mandat al lui Traian Băsescu și până în zilele noastre.”, a zis jurnalistul Robert Turcescu.