Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Nicușor Dan, anunț în direct la Realitatea PLUS -LIVE TEXT/VIDEO

5 iun. 2026, 17:48
Actualizat: 5 iun. 2026, 18:04
FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, susține vineri o conferință de presă, ce va fi difuzată în direct la Realitatea PLUS, după ce o dronă ucraineană maritimă a explodat în Portul Civil Constanța.

Declarațiile președintelui României, după Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest, AICI.

LIVE TEXT:

  • Mâine voi discuta cu instituțiile responsabile

  • Eugen Tomac este o opțiune bună, este independent de partide

  • Niciun partid nu a venit cu o majoritate conturată.

Citește și:

Mai multe articole despre

portul constanta, drona, nicusor dan

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe