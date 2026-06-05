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Actual· 1 min citire
Nicușor Dan, anunț în direct la Realitatea PLUS -LIVE TEXT/VIDEO
5 iun. 2026, 17:48
Actualizat: 5 iun. 2026, 18:04
FOTO: Arhivă
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, susține vineri o conferință de presă, ce va fi difuzată în direct la Realitatea PLUS, după ce o dronă ucraineană maritimă a explodat în Portul Civil Constanța.
Declarațiile președintelui României, după Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest, AICI.
LIVE TEXT:
Mâine voi discuta cu instituțiile responsabile
Eugen Tomac este o opțiune bună, este independent de partide
Niciun partid nu a venit cu o majoritate conturată.
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