Nicușor Dan, anunț în direct la Realitatea PLUS -LIVE TEXT/VIDEO

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Sursă: Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, susține vineri o conferință de presă, ce va fi difuzată în direct la Realitatea PLUS, după ce o dronă ucraineană maritimă a explodat în Portul Civil Constanța.

Declarațiile președintelui României, după Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest, AICI. LIVE TEXT: Mâine voi discuta cu instituțiile responsabile

Eugen Tomac este o opțiune bună, este independent de partide

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