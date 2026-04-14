Călin Georgescu: „Sunt zone fără apă și căldură. Cine răspunde?”

1. „România s-a împrumutat la Comisia Europeană de 16,8 miliarde de euro, cu dobândă de 3% pe 30 de ani, prin programul SAFE pentru proiecte militare. Vrem să știm care este transferul de tehnologie către România, cât peste 50% din producție rămâne în România, care este avantajul industriei românești, care este avantajul industriei românești, care este scopul principal în avantajul României al acestui împrumut. Altfel, două generații sunt îndatorate inutil. Cine răspunde?"

2. „S-au pierdut mulți bani din PNRR pentru că actualul guvern a schimbat jaloanele și nu a respectat obligația consultării Parlamentului. Cine răspunde?"

3. „Guvernul a închis toate minele de cărbune, fără alternativă, cu toate că toate minele din țara românească au trebuit deschise pentru prosperitatea și binele poporului român. Energia este de cinci ori mai scumpă, industria este la pământ și sunt zone întregi fără apă și fără căldură. Cine răspunde?"

4. „A fost ratificat un acord internațional al Comisiei Europene fără acordul și contra voinței Ministeriului Agriculturii. Este un acord care distruge agricultura românească, odată implementat, care pune la pământ toți producătorii în agricultură. Cine răspunde?”

5. „Multinaționalele din România pleacă anual din țară cu cel puțin trei bugete ale României. Cine răspunde?"

6. „Din cauza incompetenței totale a actualului guvern, va fi o criză teribilă de gaz, de petrol și de alimente, la care se adaugă economia României, care va intra în colaps total. Cine răspunde?"