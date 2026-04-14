Peiu afirmă că există „o bază obiectivă” pentru depunerea moțiunii.

„Acest guvern are o prestație proastă în calitatea de administrator al țării. Acest guvern are o activitate proastă ca gestionar al țării. Nu ne raportăm la neînțelegerile dintr-un mariaj politic, ci la o realitate obiectivă și avem un program alternativ de guvernare și spunem: <<Asta v-a livrat guvernul Bolojan, asta vă propunem noi. Dragi români, comparați!>>’”

Liderul senatorilor AUR spune că parlamentarii sunt invitați să analizeze cele două variante: „În sensul acesta cerem moțiunea de cenzură și votul parlamentarilor, să compare cele două oferte.”

Peiu a precizat că moțiunea ar putea fi depusă în această lună, însă formațiunea va respecta calendarul anunțat anterior: „Putem să o depunem luna aceasta, dar o vom face pe calendarul deja anunțat, ca să fie discutată în preajma zilei de 13 mai, când ar urma să fie prezentate detaliile statistice, care să confirme al treilea trimestru de scădere economică.”

El a subliniat că demersul nu are legătură cu alte formațiuni politice: „Nu are legătură cu prioritățile PSD.”